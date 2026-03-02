Despliegan a más de 200 militares para resguardar la refinería de Palmasola

Al menos 200 efectivos militares fueron desplegados para resguardar la refinería de Palmasola, como parte de un operativo de seguridad dispuesto por el Gobierno. La presencia de uniformados fue confirmada por una autoridad militar, quien evitó brindar mayores detalles y anunció que la información oficial será proporcionada en una conferencia de prensa.

“Estamos con 200 y más efectivos”, declaró el jefe militar consultado en el lugar, al ser abordado por la prensa sobre la cantidad de uniformados que realizan el resguardo en la refinería.

Según explicó, la presencia militar responde a una instrucción directa del presidente del Estado y forma parte de un despliegue a nivel nacional. “El señor presidente ya hizo conocer eso, estamos a nivel nacional”, sostuvo la autoridad.

El contingente permanece en el lugar como medida de seguridad preventiva. “Simplemente seguridad, presencia militar, física, como lo advirtió el señor presidente”, puntualizó el uniformado, sin precisar si el resguardo se extenderá durante toda la jornada.

Asimismo, indicó que los detalles completos de la operación serán brindados por el ministro de Defensa, quien encabezará una conferencia de prensa para ampliar la información sobre el alcance y la duración del operativo.

Mientras tanto, la refinería de Palmasola permanece bajo estricta vigilancia militar, en un contexto en el que el Gobierno anunció el reforzamiento de la seguridad en infraestructuras consideradas estratégicas a nivel nacional.

