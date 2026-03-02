“Cuando se quiere, se puede”: 503 donaciones de sangre tras tragedia aérea en El Alto

La tragedia aérea ocurrida en El Alto, donde 22 personas perdieron la vida y 46 resultaron heridas, generó una ola de solidaridad que se hizo sentir este fin de semana.

El Hemocentro, banco de sangre de referencia en La Paz, registró un total de 503 donaciones tras el llamado urgente a la población para apoyar a los heridos.

“Este fin de semana aprendimos que cuando se quiere, se puede; que la unión hace la fuerza. Gracias a todos los que se acercaron. Sabemos que no todos lograron donar, pero estuvieron ahí. Nos unían las ganas de ayudar”, señala una publicación difundida en la página oficial de la institución.

Así fue la respuesta ciudadana

Según el reporte oficial:

247 personas acudieron el sábado.

156 donaron el domingo en el Hospital del Norte.

100 lo hicieron en el Hemocentro.

En total, 503 unidades de sangre que permitirán cubrir las necesidades médicas de los pacientes heridos.

La institución también destacó el trabajo del personal médico y administrativo que amplió horarios y redobló esfuerzos para atender a la gran cantidad de voluntarios.

¿Quieres donar? Estos son los requisitos

Las personas que deseen convertirse en donantes pueden acudir al Hemocentro, ubicado en la zona de Miraflores, desde las 08:00.

Para donar es necesario:

Ser mayor de 18 años.

Portar documento de identidad.

Pesar más de 50 kilos.

No haberse realizado tatuajes o piercings en el último año.

Gozar de buena salud.

No haber consumido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas.

