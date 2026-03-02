Familiares despidieron este domingo a las personas que fallecieron en el accidente de un avión militar de carga, ocurrido el viernes al intentar aterrizar en el aeropuerto internacional de El Alto, la segunda ciudad más poblada de Bolivia.

Algunos familiares realizan velatorios en diferentes zonas de El Alto, mientras que otros decidieron llevar a sus seres queridos hasta sus poblaciones de origen para enterrarlos.

"Son mi papá, mi esposa y mi bebé, los perdí en el accidente del avión", dijo a EFE Iván Quispe, que velaba este domingo a sus familiares en la ciudad de El Alto.

Contó que el día del accidente su papá, Silvano Quispe, fue a recoger en su vehículo a su esposa, Gabriela Condori, y a su bebé, que llegaban de una población del altiplano, donde ella daba clases como maestra en una escuela.

"Cuando iban a mi casa por la avenida Costanera, lastimosamente pasó el accidente y perdieron la vida los tres", lamentó Quispe, afectado por lo ocurrido.

El maestro de química y biología Kurt Levi Huayta falleció también mientras conducía su coche por la misma avenida, al intentar llegar de una escuela a otra para dar clases.

"Yo lo llamé porque el director del colegio lo estaba buscando, me dijo que ya había salido del colegio, eso le dije al director y a mi hermano le escribí un mensaje para no molestarlo. Nunca miró el mensaje", contó a EFE su hermano, Yuri Huayta.

El maestro, que deja en la orfandad a cuatro hijos, será llevado hasta la provincia Pacajes, de La Paz, para ser enterrado.

Fotografía que muestra una ofrenda floral este domingo, en el lugar de un accidente aéreo ocurrido el viernes en El Alto. EFE

Por su parte, el obispo de la Diócesis de El Alto, monseñor Giovani Arana, ofició este domingo una misa católica en el lugar del accidente "para despedir" a los fallecidos y pedir por la salud de los heridos.

"Manifestar nuestra cercanía para aquellos que han perdido a seres queridos, familiares y amigos, a quienes todavía se están recuperando en los hospitales nuestra solidaridad está presente por medio de la oración", dijo Arana en una rueda de prensa.

Manifestó que el hecho ocurrido "nos recuerda que la vida es pasajera", "que hoy estamos aquí y mañana no sabemos dónde estaremos".

Además, el obispo de El Alto llamó a la reflexión a las personas por sustraer billetes que fueron esparcidos en los alrededores del accidente, pues la aeronave transportaba una importante cantidad de dinero.

"Así como hemos visto esparcidos los billetes, también creo que se ha esparcido la indiferencia, eso no tiene que ocurrir. Entiendo las necesidades que todos pasan, especialmente la gente pobre, pero eso no debe enceguecernos para ver el sufrimiento y la realidad de los demás", apuntó Arana.

En la celebración eucarística participaron algunos familiares y amigos de fallecidos, y también los militares y policías que aún resguardaban el lugar del siniestro.

La Fiscalía General del Estado de Bolivia y el Gobierno confirmaron 22 personas fallecidas y 37 heridas, además de 15 vehículos afectados.

El accidente ocurrió el viernes cuando un avión Hércules perteneciente a Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), división de carga de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) se salió de la pista del aeropuerto internacional de El Alto y recorrió aproximadamente un kilómetro hasta la parte posterior de la terminal aérea, tras aterrizar procedente de Santa Cruz.

Según imágenes difundidas por medios locales y redes sociales, varias personas intentaron recoger el dinero, lo que llevó a los bomberos a dispersarlas con descargas de agua y posteriormente a la Policía a emplear gases lacrimógenos.

El Gobierno informó que hay 51 personas detenidas y serán puestas ante un juez en las siguientes horas por los delitos de asociación delictuosa, destrucción y deterioro de bienes del Estado, entre otros.

El presidente Rodrigo Paz declaró tres días de duelo por los fallecidos en el accidente aéreo.

