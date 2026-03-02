Cinco heridos, incluidos dos niños, tras choque frontal en Santa Cruz

Un grave accidente de tránsito se registró la madrugada de este lunes en la carretera de la avenida Paurito, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, dejando cinco personas gravemente heridas, entre ellas dos menores de edad.

Según el informe preliminar brindado por un paramédico que participó en el operativo de rescate, el hecho se trató de un choque frontal que provocó severos daños en la parte delantera del vehículo involucrado.

“Ha sido un accidente frontal bastante trabajoso. El vehículo terminó prácticamente deshecho en la parte de adelante y tuvimos que realizar maniobras de extricación para poder sacar al conductor y a la mujer que lo acompañaba”, explicó el socorrista.

El paramédico señaló que las ambulancias llegaron de manera inmediata al lugar y trabajaron de forma coordinada para liberar a los ocupantes atrapados.

Entre los heridos se encuentran el conductor, su esposa y al menos dos niños que también resultaron afectados por la fuerza del impacto. Todos fueron evacuados a clínicas cercanas en la zona del Plan 3000, donde reciben atención médica especializada.

Sobre las causas del accidente, el paramédico indicó que aún no existe un informe oficial.

“No se sabe en ciencia cierta qué fue lo que pasó. Eso ya lo determinará Tránsito con las investigaciones correspondientes. Lo que comentaban algunos testigos es que el vehículo iba a gran velocidad”, manifestó.

Las autoridades de Tránsito iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y establecer responsabilidades.

