TEMAS DE HOY:
Accidented Intento de linchamiento precursores

29ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¡Susto en Rurrenabaque! Torito pierde el control y terminó volcado durante carrera

El copiloto queda atrapado bajo el torito y fue trasladado de emergencia a un centro médico; testigos auxiliaron de inmediato al participante.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

31/01/2026 20:00

Rurrenabaque, Beni

Escuchar esta nota

Un accidente durante la tradicional carrera de toritos, realizada en el marco de las festividades por el 182° aniversario de Rurrenabaque, dejó a un participante  herido.

El hecho ocurrió cuando uno de los toritos volcó al intentar girar a gran velocidad en una curva, provocando que el copiloto quedara prácticamente debajo del vehículo.

Testigos del evento indicaron que la rapidez del torito y la dificultad de la curva contribuyeron al accidente.

La reacción inmediata de los asistentes fue clave para auxiliar al copiloto, quien recibió atención inmediata en el lugar antes de ser trasladado a un centro médico cercano para su evaluación y tratamiento.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:55

Notivisión

21:00

Precarnavalera

23:30

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:55

Notivisión

21:00

Precarnavalera

23:30

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD