¡Susto en Rurrenabaque! Torito pierde el control y terminó volcado durante carrera

El copiloto queda atrapado bajo el torito y fue trasladado de emergencia a un centro médico; testigos auxiliaron de inmediato al participante.
31/01/2026 20:00
Un accidente durante la tradicional carrera de toritos, realizada en el marco de las festividades por el 182° aniversario de Rurrenabaque, dejó a un participante herido.
El hecho ocurrió cuando uno de los toritos volcó al intentar girar a gran velocidad en una curva, provocando que el copiloto quedara prácticamente debajo del vehículo.
Testigos del evento indicaron que la rapidez del torito y la dificultad de la curva contribuyeron al accidente.
La reacción inmediata de los asistentes fue clave para auxiliar al copiloto, quien recibió atención inmediata en el lugar antes de ser trasladado a un centro médico cercano para su evaluación y tratamiento.
