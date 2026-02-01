¡Susto en Rurrenabaque! Torito pierde el control y terminó volcado durante carrera

Un accidente durante la tradicional carrera de toritos, realizada en el marco de las festividades por el 182° aniversario de Rurrenabaque, dejó a un participante herido.

El hecho ocurrió cuando uno de los toritos volcó al intentar girar a gran velocidad en una curva, provocando que el copiloto quedara prácticamente debajo del vehículo.

Testigos del evento indicaron que la rapidez del torito y la dificultad de la curva contribuyeron al accidente.

La reacción inmediata de los asistentes fue clave para auxiliar al copiloto, quien recibió atención inmediata en el lugar antes de ser trasladado a un centro médico cercano para su evaluación y tratamiento.

Mira la programación en Red Uno Play