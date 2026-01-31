¡Regalos y descuentos! Así se vive la fiebre de compras escolares en La Ramada Antigua

A pocos días de que suene el primer timbre del año escolar, el mercado La Ramada Antigua ha cobrado una vitalidad frenética. Los pasillos lucen abarrotados de estantes repletos de cuadernos, mochilas y una amplia gama de útiles, mientras los comerciantes despliegan sus mejores estrategias para atraer a los padres de familia que han dejado las compras para último momento.

Incentivos para el bolsillo familiar

Para combatir la incertidumbre económica, los propietarios de las tiendas están apostando por la fidelización. "Ya estamos preparadísimos. Cuando llevan su lista completa, nosotros regalamos portalápices de la librería; siempre hay un regalito y mucho cariño para recibirlos", afirmó entusiasmada la dueña de uno de los puestos.

Además de los obsequios, el descuento por volumen es la oferta estrella de la temporada. Según explican las vendedoras, la variedad de marcas permite que cada familia ajuste su presupuesto: "Hay de todo y para todos. En algunas marcas conocidas los precios subieron un poco, pero hay opciones económicas y accesibles para que nadie se quede sin sus materiales", destacó otra comerciante del sector.

Repunte en las ventas tras un inicio lento

Aunque el movimiento fue tímido durante la semana pasada, la tendencia ha cambiado drásticamente en las últimas 48 horas. Los vendedores coinciden en que el flujo de personas ha ido en aumento a medida que se acerca la fecha oficial de inicio de labores educativas.

"Hace una semana la gente todavía no le daba importancia al tema, pero el flujo ya está aumentando", comentó un vendedor, quien además aportó un dato alentador para los compradores: los precios han bajado entre 3 y 4 bolivianos en diversos artículos en comparación con el año pasado, dependiendo de la marca elegida.

Expectativas para el fin de semana

Los gremiales de La Ramada Antigua esperan que este sábado y domingo sean los días de mayor venta del año. Con las tiendas "llenas de novedades", el sector confía en que la tradición de renovar el material escolar impulse la economía local tras un inicio de año cauteloso.

