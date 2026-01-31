TEMAS DE HOY:
Carnaval 2026

Empieza el carnaval en Cochabamba: toma nota de las vías cerradas por la Precarnavalera

La Precarnavalera y el Corso de Mascotas modificarán el tráfico este fin de semana. Las autoridades recomiendan salir con tiempo y usar rutas alternas para disfrutar sin contratiempos.

Silvia Sanchez

31/01/2026 8:29

Empieza el carnaval en Cochabamba: toma nota de las vías cerradas por la Precarnavalera. Foto Alcaldía de Cochabamba
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Si este fin de semana tienes planes para disfrutar del ambiente carnavalero en Cochabamba, toma nota. La ciudad vivirá dos eventos tradicionales que implicarán cierres de vías y desvíos temporales.

El director de Movilidad Urbana, Hever Rojas, informó que este sábado 31 de enero se desarrollará la Precarnavalera, por lo que los cierres de calles iniciarán desde las 11:00 de la mañana.

Vías que estarán cerradas este sábado:

  • Avenida Heroínas (a la altura del parque La Torre)

  • Avenida San Martín

  • Avenida Ballivián

  • Calle Ramón Rivero

  • Calle Antezana

Para garantizar el orden y la seguridad, se desplegarán 80 funcionarios, entre personal operativo y administrativo, encargados del control vehicular y peatonal.

Domingo: Corso de Mascotas

El domingo 1 de febrero, desde las 09:00 hasta el mediodía, se realizará el tradicional Corso de Mascotas.

Recorrido:

  • Av. San Martín y Colombia

  • Av. Ballivián

  • Plaza de Las Banderas

Durante este evento se habilitarán desvíos por ambos lados de la vía, pese a tratarse de un recorrido corto.

“Es necesario el cierre para precautelar la seguridad de los participantes y de los espectadores”, explicó Rojas.

Recomendación: planifica tu salida con anticipación, respeta la señalización y disfruta de la fiesta con responsabilidad.

