El último aplauso: el Entierro del Pepino se convirtió en homenaje a David Santalla

El Carnaval terminó en La Paz, pero esta vez no hubo solo risas ni serpentinas. El tradicional Entierro del Pepino se convirtió en un tributo cargado de emoción para David Santalla, ícono del humor nacional y eterno defensor de las tradiciones paceñas.

Comparsas, personajes típicos y autoridades municipales encabezaron el cortejo fúnebre simbólico rumbo al Cementerio General de La Paz. En primera fila, una fotografía del actor acompañó el féretro del Pepino, personaje central de las carnestolendas que Santalla interpretó en innumerables ocasiones, convirtiéndolo en símbolo de identidad cultural.

Un carnaval distinto, marcado por la memoria

El alcalde Iván Arias recordó que Santalla fue un firme impulsor de la cultura paceña y aseguró que el artista habría querido que la fiesta continúe pese al dolor.

Por su parte, el secretario municipal de Culturas y Turismo, Américo Gemio, calificó esta versión del entierro como un hecho con “particularidad histórica”, al desarrollarse en medio del luto que atraviesa la comunidad artística.

“Estamos cerrando el Carnaval Paceño en homenaje a David Santalla. Él elevó la cultura de nuestra ciudad; este evento es para él”, expresó la autoridad.

El recorrido, que partió de la plaza Garita de Lima hacia la avenida Kollasuyo, incluyó un minuto de silencio que transformó la celebración en un momento profundamente solemne. Aplausos, pañuelos al aire y rostros conmovidos marcaron la jornada.

Del entierro simbólico al último adiós

Tras la ceremonia, la atención se trasladó al Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez, donde se instaló la capilla ardiente para recibir los restos del artista y permitir que la población le rinda homenaje.

Así, el Carnaval Paceño bajó el telón entre tradición y nostalgia. El Pepino fue enterrado, pero el legado de David Santalla quedó más vivo que nunca en la memoria colectiva.

