Red Uno volvió a demostrar su capacidad técnica y compromiso con las tradiciones nacionales al realizar una transmisión ininterrumpida de más de siete horas del Corso de Corsos 2026, el evento que marca el cierre del carnaval boliviano en Cochabamba.

La fiesta llenó de color, música y alegría las calles cochabambinas, y la señal de la Red Naranja se encargó de llevar cada instante a los hogares del país y a los celulares en distintas partes del mundo.

Red Uno deslumbró con un imponente despliegue en el Corso de Corsos 2026

Un equipo que hizo posible la magia

El despliegue humano se sintió en cada rincón del evento. Los presentadores Diego, Mariana, Alejandro y Diana guiaron la transmisión, acompañando a la audiencia con entrevistas, datos y los momentos más emotivos y divertidos del desfile.

Detrás de cámaras, un amplio equipo de camarógrafos, sonidistas, técnicos y periodistas trabajó de manera coordinada para capturar:

La energía contagiosa de los bailarines

La elegancia de las fraternidades folklóricas

El colorido de las carrozas

La creatividad de las unidades militares

La pasión de los participantes

Tecnología al servicio de la tradición

Cámaras móviles y drones ofrecieron perspectivas aéreas y tomas dinámicas que permitieron apreciar la magnitud del evento. Mientras tanto, el equipo de producción garantizó una señal estable tanto en televisión como en plataformas digitales, consolidando una cobertura multiplataforma.

Gracias a este imponente despliegue técnico y humano, Red Uno logró que la alegría, el ritmo y la tradición del carnaval cochabambino traspasaran fronteras.

Entre música, risas y aplausos, el canal reafirmó su compromiso con las festividades nacionales, convirtiendo el Corso de Corsos en un espectáculo que no solo se vive en las calles, sino también en cada hogar donde late el orgullo por las tradiciones bolivianas.

