Red Uno deslumbró con un imponente despliegue en el Corso de Corsos 2026

El equipo de Red Uno captura cada detalle del desfile: la energía contagiosa de los bailarines, la elegancia de las fraternidades folklóricas y la originalidad de los participantes que hacen vibrar a los espectadores.
21/02/2026 20:19
Red Uno volvió a demostrar su capacidad técnica y compromiso con las tradiciones nacionales al realizar una transmisión ininterrumpida de más de siete horas del Corso de Corsos 2026, el evento que marca el cierre del carnaval boliviano en Cochabamba.
La fiesta llenó de color, música y alegría las calles cochabambinas, y la señal de la Red Naranja se encargó de llevar cada instante a los hogares del país y a los celulares en distintas partes del mundo.
Un equipo que hizo posible la magia
El despliegue humano se sintió en cada rincón del evento. Los presentadores Diego, Mariana, Alejandro y Diana guiaron la transmisión, acompañando a la audiencia con entrevistas, datos y los momentos más emotivos y divertidos del desfile.
Detrás de cámaras, un amplio equipo de camarógrafos, sonidistas, técnicos y periodistas trabajó de manera coordinada para capturar:
La energía contagiosa de los bailarines
La elegancia de las fraternidades folklóricas
El colorido de las carrozas
La creatividad de las unidades militares
La pasión de los participantes
Tecnología al servicio de la tradición
Cámaras móviles y drones ofrecieron perspectivas aéreas y tomas dinámicas que permitieron apreciar la magnitud del evento. Mientras tanto, el equipo de producción garantizó una señal estable tanto en televisión como en plataformas digitales, consolidando una cobertura multiplataforma.
Gracias a este imponente despliegue técnico y humano, Red Uno logró que la alegría, el ritmo y la tradición del carnaval cochabambino traspasaran fronteras.
Entre música, risas y aplausos, el canal reafirmó su compromiso con las festividades nacionales, convirtiendo el Corso de Corsos en un espectáculo que no solo se vive en las calles, sino también en cada hogar donde late el orgullo por las tradiciones bolivianas.
