Carnaval 2026

Juventud y ritmo : Turromantikos convierten el Corso en un concierto

Uno de los momentos más coreados fue cuando interpretaron “Chica vacilona”, tema que hizo cantar y bailar a cientos de asistentes a lo largo del recorrido.

Cristina Cotari

21/02/2026 16:50

Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

El ritmo urbano y romántico se apoderó del Corso de Corsos cuando Los Turromantikos realizaron su esperado paso por el recorrido en Cochabamba.

Entre aplausos, celulares en alto y coros , la agrupación convirtió su participación en una verdadera fiesta.

Con su inconfundible estilo que fusiona la estética “turra”: pañoletas, poleras y flow urbano; con letras cargadas de amor y despecho, la banda volvió a demostrar por qué es una de las más populares del momento en Bolivia.

El público no tardó en sumarse al ritmo contagioso que caracteriza a este “crew” integrado por Dat Polo, Numa, Nando y Shadow, quienes cuentan con una comunidad activa de seguidores en TikTok y otras redes sociales.

Uno de los momentos más coreados fue cuando interpretaron “Chica vacilona”, tema que hizo cantar y bailar a cientos de asistentes a lo largo del recorrido. Las palmas, los saltos y las sonrisas confirmaron que la energía del grupo conecta especialmente con el público joven que esperaba ansioso su presentación.

Originarios de Bolivia y con un ascenso  desde 2025, Los Turromantikos han logrado posicionarse como una de las bandas más escuchadas y solicitadas del país, combinando composiciones propias con versiones de cumbia que rápidamente se vuelven virales. 
 

