¡Prepárese! Lluvias, tormentas eléctricas y altas temperaturas se prevén en Bolivia este 21 de febrero

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este sábado 21 de febrero se espera una jornada con nubosidad, chubascos aislados y tormentas eléctricas en distintas regiones del país, afectando principalmente al Oriente.

Occidente

En la región Occidental, se prevén cielos mayormente nubosos y chubascos aislados, con bajas probabilidades de lluvias en algunas localidades:

La Paz: Chubascos aislados, temperaturas entre 7°C y 23°C, con lluvias posibles por la tarde.

El Alto: Condiciones similares a La Paz, mínima de 3°C y máxima de 18°C, posibles lluvias vespertinas.

Oruro: Cielo nuboso sin probabilidad de chubascos, temperaturas entre 8°C y 22°C, con lluvias por la tarde.

Potosí: Chubascos aislados, temperaturas entre 4°C y 22°C, posibles precipitaciones durante la tarde.

Valles

La región de los Valles tendrá cielos nubosos y chubascos aislados en varias localidades:

Cochabamba: Chubascos aislados, temperaturas entre 14°C y 28°C, lluvias posibles por la tarde.

Sucre: Cielo nuboso sin probabilidad de lluvias, temperaturas entre 12°C y 26°C.

Tarija: Cielo nuboso, temperaturas de 15°C a 30°C, con tormentas eléctricas por la tarde y lluvias durante la noche.

Oriente

En el Oriente boliviano, se esperan chubascos aislados y tormentas eléctricas, acompañados de temperaturas elevadas:

Santa Cruz: Chubascos aislados, temperaturas entre 23°C y 32°C, con probabilidad de lluvias.

Trinidad, Beni: Tormentas eléctricas y posibilidad de precipitaciones, mínima de 24°C y máxima de 34°C.

Cobija: Tormenta eléctrica, temperaturas entre 23°C y 34°C, con lluvias por la tarde.

