Dictan detención preventiva para acusado de la muerte de Ariel en Quillacollo

En una audiencia de medidas cautelares marcada por la tensión y el clamor de justicia, la autoridad judicial de Quillacollo determinó 90 días de detención preventiva para Tadeo V. B., principal acusado del homicidio de Ariel Claros Acuña. El imputado deberá cumplir esta medida en el centro penitenciario de máxima seguridad de El Abra, luego de que el Ministerio Público y la defensa de las víctimas acreditaran los riesgos procesales de fuga y obstaculización, además de los elementos que señalan su participación directa en el hecho.

El abogado de la familia de la víctima, Franz Lira, informó que la decisión judicial se tomó de manera objetiva tras demostrarse la concurrencia de pruebas suficientes. Sin embargo, la resolución no ha calmado la angustia de los allegados, quienes ahora centran su exigencia en dar con el paradero de Gabriel V. B., hermano del detenido y segundo implicado directo en el crimen. Según las denuncias, se presume que el prófugo estaría bajo la protección de su padre, un coronel de la policía en servicio pasivo.

La jornada estuvo cargada de controversia debido a la aparición de nuevos videos de la gresca. En las imágenes se observa a Ariel Claros corriendo hacia el vehículo de los acusados antes de ser embestido. Ante esto, los familiares de la víctima denunciaron en las puertas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) que dicho material audiovisual ha sido manipulado y cortado para favorecer a los agresores. Incluso manifestaron sospechas de que el sistema de cámaras de seguridad fue hackeado para eliminar evidencia crucial del momento en que Ariel fue atropellado en dos ocasiones.

Finalmente, la protesta en las afueras de la FELCC puso de manifiesto que la familia no considera el caso cerrado con una sola detención. Los manifestantes sostienen que en el ataque participaron al menos ocho personas, quienes habrían agredido a Ariel y a toda su familia en grupo. Por ello, exigen que la investigación se amplíe para identificar a todos los cómplices y evitar que el homicidio quede impune.

