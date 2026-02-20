Nuevas imágenes revelan rencillas antes de la muerte de Ariel en Quillacollo

Mientras la Policía en Cochabamba intensifica la búsqueda de Gabriel V., un expolicía implicado en la muerte de Ariel Claros Acuña, la defensa de su hermano Tadeo V. presentó nuevas imágenes que muestran rencillas previas entre las familias involucradas.

Entre las pruebas recopiladas, se observan videos en los que Ariel, en presunto estado de ebriedad, se acerca al domicilio de los acusados y patea la puerta, confirmando la existencia de conflictos familiares previos. Estas imágenes, según la defensa de los acusados, reforzarían la hipótesis de que el enfrentamiento que derivó en su muerte no fue un hecho aislado.

Ariel Claros falleció la madrugada del miércoles tras ser atropellado en dos ocasiones mientras intentaba defender a su madre de una agresión en su vivienda. Según la denuncia, un grupo de personas ingresó por la fuerza al inmueble y habría utilizado gas lacrimógeno durante el ataque.

La abogada de Tadeo Vargas defendió a su cliente y señaló que los hechos ocurrieron en el contexto de una riña familiar.

“El hecho se ha suscitado como una riña y pelea; la víctima es en realidad mi cliente. Incluso voy interponer un recurso de libertad debido a las agresiones continuas hacia los ahora imputados”, declaró.

Búsqueda del segundo implicado

Entre tanto, la Policía mantiene operativos para capturar a Gabriel V., quien continúa prófugo. Los investigadores siguen analizando las imágenes y recabando pruebas para esclarecer el caso en su totalidad.

La audiencia de Tadeo Vargas está programada para este viernes, y las autoridades han reiterado que intensificarán todos los esfuerzos para capturar al segundo implicado y esclarecer los hechos que rodearon la muerte de Ariel Claros.

El caso mantiene en alerta a la ciudadanía de Quillacollo y Cochabamba, mientras la investigación avanza y las autoridades buscan garantizar justicia.



