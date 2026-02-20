Cochabamba: Hallan sin vida a bebé en un auto; padre fue aprehendido

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, informó que el Ministerio Público inició una investigación contra Remberto V. F., de 27 años, por el presunto delito de infanticidio, tras la muerte de su hija de apenas un mes de nacida. El hecho se registró en el municipio de Sipe Sipe y el sospechoso fue aprehendido.

Según el reporte oficial, la bebé fue encontrada sin vida al interior de un vehículo durante la madrugada del 20 de febrero de 2026, aproximadamente a las 03:00, en inmediaciones del hospital de Vinto.

“Como Ministerio Público, se activaron de manera inmediata las acciones investigativas a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, con el desplazamiento del equipo multidisciplinario del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para el levantamiento legal del cadáver y la autopsia médico legal”, informó.

El examen forense determinó como causa de muerte anoxia por obstrucción de los orificios respiratorios naso bucal y asfixia mecánica por sofocación.

Huida y hallazgo

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la madre se habría ausentado por un momento del cuarto y, al regresar, encontró a la bebé expulsando espuma por la boca. Ambos progenitores decidieron trasladarla a un centro médico; sin embargo, durante el trayecto, la mujer advirtió que el conductor no se dirigía a un hospital.

Ante la sospecha, la madre descendió del motorizado para pedir auxilio, instante en el que el sujeto se dio a la fuga llevándose a la menor.

Horas después, el vehículo fue localizado cerca del hospital de Vinto. En su interior se encontraba la bebé sin signos vitales y el padre, quien fue aprehendido por la Policía.

El Ministerio Público anunció que continuará con la recolección de elementos de convicción para esclarecer el hecho y determinar la situación jurídica del investigado en las próximas horas.

