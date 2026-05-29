Detención preventiva para implicado en secuestro y robo de Bs 44.000

La justicia determinó la detención preventiva por 180 días en el penal de CERPROM para José Suárez Arteaga, conocido en el ámbito del billar como “Picudo”, acusado de haber captado mediante engaños a tres personas, presuntamente sus amigos, que posteriormente fueron secuestradas y asaltadas.

La audiencia cautelar se desarrolló en el municipio de Montero, donde la autoridad jurisdiccional dispuso la medida excepcional mientras avanzan las investigaciones.

Según las pesquisas, Suárez Arteaga habría contactado a las víctimas con el pretexto de participar en un campeonato de billar que supuestamente se iba a disputar en el municipio de Saavedra.

El imputado enfrenta cargos por homicidio en grado de tentativa, organización criminal, robo agravado y privación de libertad. De acuerdo con los investigadores, las víctimas fueron interceptadas por un grupo de delincuentes armados que les sustrajo 44.000 bolivianos.

Mientras el principal acusado ya fue enviado a prisión preventiva, la Policía continúa la búsqueda de otros cinco implicados que habrían participado en el hecho utilizando armas de fuego para cometer el atraco y mantener retenidas a las víctimas.

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