Joven es secuestrado tras falsa compra en redes y le roban Bs 1.250

Un nuevo hecho de inseguridad se registró cuando un joven comerciante fue víctima de secuestro y robo luego de intentar concretar una venta a través de Marketplace en redes sociales. La víctima, identificada como Milton Chávez, de 23 años, relató que fue engañado por antisociales que simularon estar interesados en adquirir sus productos.

Según su testimonio, Chávez acudió al punto de encuentro acordado, ubicado en una zona alejada. Sin embargo, al llegar, fue interceptado por tres personas —dos hombres y una mujer— quienes lo obligaron a subir a un vehículo.

“Dentro del auto me estaban obligando a que les dé la plata, decían que yo era estafador”, contó la víctima, visiblemente afectada.

Los delincuentes lo forzaron a entregar las contraseñas de sus cuentas bancarias desde su teléfono celular, logrando que realice una transferencia de 1.250 bolivianos. “Me hizo a la fuerza que le dé mi contraseña a todo”, denunció.

Chávez, quien se dedica a la venta de productos para sostener sus estudios y apoyar a su familia, lamentó la pérdida del dinero que representaba su capital de trabajo. “He comenzado desde abajo, vendiendo limones”, expresó.

El joven indicó que logró obtener información clave de los autores, incluyendo un perfil de Facebook, datos bancarios y la placa del vehículo en el que fue retenido, elementos que podrían ayudar en la investigación.

Sin embargo, denunció que no pudo formalizar su denuncia debido a presuntas trabas. “No me hicieron caso, porque tenía que pagar plata para que se muevan”, aseguró, cuestionando la atención recibida.

Ante esta situación, pidió ayuda a las autoridades para dar con los responsables y recuperar su dinero. “Quiero que me ayuden a atraparlos”, manifestó.

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