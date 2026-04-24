Buscan a instructor de autoescuela acusado de abuso a una adolescente en Santa Cruz

Las autoridades policiales y el Ministerio Público han intensificado los operativos de búsqueda y allanamiento para dar con el paradero de un hombre de aproximadamente 37 años, quien cuenta con una orden de aprehensión por el presunto abuso sexual de una adolescente.

El sospechoso, que se desempeñaba como instructor de una autoescuela, habría aprovechado su vínculo previo con los padres de la víctima para ganarse la confianza de la familia e iniciar el contacto con la menor.

Según la relación de los hechos presentada por la defensa, el acusado abordó inicialmente a la joven de 15 años en las afueras de su unidad educativa.

"Es así como tiene contacto con ella, luego de eso le pide su número de teléfono, empieza a tener comunicación con ella vía WhatsApp y finalmente procede a consumar el abuso", explicó el abogado de la víctima en una entrevista en El Mañanero.

Las investigaciones indican que el sujeto manipuló a la adolescente durante varios meses, convenciéndola de que no les contara nada a sus padres para que nadie se enterara de lo que estaba pasando.

El caso salió a la luz cuando los progenitores de la menor revisaron el dispositivo móvil de su hija y descubrieron mensajes comprometedores, así como material explícito enviado por el ahora prófugo.

"Los papás se dan cuenta del hecho porque tienen acceso al teléfono y encuentran mensajes donde este sujeto le mandaba fotos de sus partes íntimas, la seducía y finalmente la citaba en lugares para poder abusar de ella", relató el abogado Josue Flores.

Ante el hallazgo, se formalizó la denuncia penal que derivó en allanamientos a inmuebles vinculados al sospechoso, incluyendo una autoescuela situada frente al Parque Urbano, aunque el denunciado no fue localizado.

Actualmente, se ha pedido vigilancia en las fronteras para evitar que el acusado salga del país. El abogado Flores advirtió que sospechan que podrían existir más víctimas en el colegio, ya que el hombre paraba ahí casi todos los días.

Además, la familia denunció que el sujeto los llamó para amenazarlos. "Le dijo al papá que no sabía con quién se estaba metiendo y que podía hackear sus teléfonos y las cámaras de seguridad de su casa", concluyó el abogado.

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