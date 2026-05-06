Un indignante caso de agresión intrafamiliar conmocionó al municipio de Colcapirhua. La Policía procedió a la aprehensión de un padre y su hijo, acusados de haber agredido sistemáticamente a una adolescente de 15 años, quien convivía con sus presuntos agresores en un entorno de vulnerabilidad.

El caso salió a la luz luego de que la víctima lograra confiar su situación a una vecina, quien fue pieza clave para formalizar la denuncia. Tras conocerse los testimonios y realizarse los exámenes correspondientes, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) ejecutó los mandamientos de aprehensión emitidos por la Fiscalía.

El Cnl. Marcelo Núñez, director de la FELCV, informó que los acusados —el padre, de 46 años, y el hermano mayor, de 18— se encuentran actualmente bajo custodia policial a la espera de su audiencia de medidas cautelares, donde un juez definirá su situación jurídica.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la adolescente vivía en una situación de abandono materno desde los 5 años. Durante la última década, su núcleo familiar estuvo compuesto únicamente por su progenitor y sus dos hermanos.

"La menor manifiesta haber sido vejada en reiteradas oportunidades tanto por su padre como por su hermano. La madre los había abandonado hace 10 años, quedando ella bajo el cuidado exclusivo de los ahora investigados", explicó el jefe policial.

La adolescente ha sido rescatada y se encuentra bajo el resguardo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, donde recibe acompañamiento psicológico y social. Los reportes indican que las agresiones habrían comenzado hace varios años, lo que agrava la situación legal de los aprehendidos.

Las autoridades instaron a la población a utilizar los mecanismos de denuncia vecinal ante cualquier sospecha de violencia contra menores, destacando que, en este caso, la intervención de una persona externa fue fundamental para salvar a la víctima.

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