Mapa de la transitabilidad revela 28 puntos críticos de bloqueos a nivel nacional

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) ha emitido un reporte que muestra la interrupción del flujo vehicular en algunas arterias principales del país. El sistema de monitoreo en tiempo real de su web identifica actualmente 28 puntos obstruidos por conflictos sociales, lo que representa una parálisis logística de gran escala.

El eje central bajo presión

En el departamento de Santa Cruz, zonas estratégicas como Yapacaní, Portachuelo y Ascensión de Guarayos permanecen cerradas, impidiendo el tránsito hacia el norte y el oriente. Por su parte, la región del Beni reporta cortes en San Ignacio y Trinidad, dejando a las poblaciones locales en una situación de aislamiento vial.

La Paz presenta un panorama con bloqueos en puntos neurálgicos como Caranavi, la zona de Río Seco y el inicio de la autopista que conecta con El Alto. Estos cierres, sumados a las obstrucciones en Achica Arriba y Sica Sica, han cortado la comunicación terrestre con otras zonas.

Oruro enfrenta cortes significativos en la localidad de Caracollo y el Puente Barras II, afectando el comercio internacional y el movimiento hacia las fronteras. En el sur del país, Potosí registra interrupciones en Chocaya y Tupiza, mientras que el acceso principal a la ciudad de Sucre permanece incomunicado.

Restricciones técnicas y climáticas

Más allá de las movilizaciones sociales, la transitabilidad también se ve afectada por factores climatológicos que han obligado a establecer desvíos y restricciones especiales. Según los datos oficiales, existen cinco rutas con restricciones de paso y una vía catalogada como no transitable debido a contingencias naturales y derrumbes.

Un balance de riesgos viales

El resumen estadístico de la ABC detalla un total de tres desvíos operativos y cinco rutas con restricciones parciales frente al dominio de los bloqueos por conflicto. En este contexto, las autoridades recomiendan apersonarse a los Policías de Tránsito en cada Terminal de Buses para conocer la situación de transitabilidad antes de comprar sus pasajes.

Aquí puede conocer la situación de transitabilidad en tiempo real: https://transitabilidad.abc.gob.bo/

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