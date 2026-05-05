Aproveche para lavar sus colchas y chamarras: Así estará el clima

Santa Cruz de la Sierra se prepara para experimentar una transformación radical en sus condiciones meteorológicas durante el transcurso de esta semana. El ingreso del primer ‘surazo’ otoñal está previsto para la transición entre la noche del jueves y la madrugada del viernes.

Las jornadas previas al frente frío estarán marcadas por un ambiente caluroso y vientos persistentes provenientes del sector norte. Para este martes y miércoles se estiman cielos parcialmente nublados con ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Ráfagas de viento

El jueves 7 de mayo se perfila como la jornada más compleja debido a la intensidad de los vientos del norte antes del cambio de dirección. Las ráfagas superarán los 80 kilómetros por hora, lo que exige precaución ciudadana respecto a objetos sueltos y techos de calamina.

Durante la noche del jueves, la incursión de masas de aire del sur provocará lluvias de variada intensidad en gran parte del departamento. Este fenómeno meteorológico marcará el inicio de un descenso térmico sostenido que se sentirá con fuerza en las primeras horas del viernes.

Descenso térmico y pronóstico regional

El viernes la temperatura máxima apenas rozará los 19°C bajo un cielo completamente cubierto y condiciones de humedad constante. El sábado se mantendrá el ambiente frío con lloviznas matinales y vientos del sur que persistirán con rachas de hasta 50 kilómetros por hora.

El domingo se registrarán los valores más bajos de la semana, especialmente en los Valles cruceños donde el termómetro caerá hasta los 3°C. En la capital oriental la mínima se situará en los 14°C, consolidando un escenario plenamente invernal en toda la región.

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