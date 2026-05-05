Luisa Nayar asume la presidencia del Concejo Municipal y promete “ordenar la casa”

La presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Luisa Nayar, fue posesionada tras la primera sesión del nuevo directorio, donde los concejales definieron la mesa directiva que liderará la gestión 2026-2027.

En entrevista con El Mañanero, Nayar afirmó que inicia “un nuevo tiempo para Santa Cruz” y anunció que su administración estará enfocada en el orden institucional y la fiscalización.

“Lo primero que tenemos que hacer es ordenar la casa. Nos dejan una ciudad desordenada y abandonada”, señaló.

La autoridad aseguró que se activarán procesos de auditoría y acciones legales para investigar posibles hechos de corrupción dentro de la administración municipal.

“Quienes han metido la mano al bolsillo de la gente deberán devolver centavo a centavo lo que se han llevado”, afirmó con firmeza.

La presidenta también identificó la salud pública como uno de los principales desafíos de la gestión municipal, señalando que existe una “deuda histórica del centralismo” con Santa Cruz.

Entre las medidas anunciadas destacó la digitalización de fichas médicas y la meta de evitar que los ciudadanos duerman en hospitales municipales.

En paralelo, informó que ya comenzaron trabajos de bacheo en distintas zonas de la ciudad, como la avenida San Martín y cuarto anillo, como parte de las acciones inmediatas.

Nayar aseguró que el Concejo será una institución abierta y cercana a la población, con sesiones en los barrios y audiencias públicas. “Vamos a trasladar el Concejo a los distritos y trabajar con la gente”, indicó.

Respecto a la relación con el alcalde, sostuvo que será de coordinación, pero también de control. “El Concejo es un ente autónomo y vamos a cumplir con nuestra función de fiscalización”, afirmó.

La autoridad pidió confianza a la ciudadanía y ratificó su compromiso de trabajo. “Es trabajo, trabajo y trabajo por esta hermosa ciudad. Vamos a dar todo por ella”.

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