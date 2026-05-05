"Mi papá es mi ídolo": La emotiva historia de sacrificio detrás del alcalde de San Julián

El alcalde del municipio de San Julián, el médico Carlos Vaca, protagonizó un emotivo momento al recordar y homenajear a su padre, un humilde jardinero que, con esfuerzo y sacrificio, sacó adelante a sus tres hijos.

La autoridad municipal destacó que su historia de vida está profundamente marcada por el trabajo y la entrega de su padre, a quien incluso llama de cariño “Fantasma”, apodo que recibió en su pasado laboral.

“Mi papá peleó para que nos quedemos con él”, recordó Vaca al evocar la infancia que compartió junto a sus hermanos, criados únicamente por su padre en medio de múltiples carencias económicas.

Durante su relato, el alcalde expresó su profunda admiración por él. “Mi papá llegó a vender sus dientes de oro para alimentarnos. Mi papá es mi ídolo mundial, después de Jesucristo viene mi padre”, manifestó con evidente emoción.

Vaca también recordó pasajes difíciles de su niñez, como cuando tuvo que dejar temporalmente el colegio para trabajar. Contó que una monja lo encontró en un chaco y lo llevó nuevamente a clases.

“La monja del colegio se dio cuenta y fue a buscarme hasta el chaco donde estaba trabajando, me agarró de la oreja y me dijo: ‘venga joven, usted tiene que estudiar para ser alguien en la vida’”, recordó entre risas y emoción.

Asimismo, relató que al culminar el bachillerato no contaba con recursos para continuar sus estudios, por lo que su padre hizo un gran esfuerzo para apoyarlo económicamente. Posteriormente, trabajó en Cochabamba lavando platos durante tres años, hasta que pudo ingresar al sistema universitario y continuar su formación profesional.

El alcalde señaló que cada paso de su vida ha estado guiado por el sacrificio de su padre jardinero, a quien reconoce como su principal inspiración y motor para haber llegado hasta el cargo que hoy ocupa en el municipio de San Julián.

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