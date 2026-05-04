Ahorro en casa: consejos simples para pagar menos en servicios básicos

Ahorrar en servicios básicos sí es posible sin recurrir a medidas extremas, siempre que exista una mejor organización del consumo en el hogar. Así lo explicó el analista económico Jaime Bravo, quien aseguró que pequeños cambios en los hábitos diarios pueden generar un impacto importante en el gasto mensual.

“Siempre hay manera de organizar los gastos. Con pequeños cambios se puede generar ahorro sin afectar la calidad de vida”, señaló.

Uno de los principales focos de ahorro está en el consumo de energía eléctrica. El especialista recomendó reemplazar focos tradicionales por tecnología LED, destacando que, aunque la inversión inicial puede ser mayor, el consumo es menor y su vida útil es más prolongada. En el largo plazo, esto se traduce en una reducción significativa en la factura de luz.

Asimismo, advirtió sobre el llamado “consumo fantasma”, que se produce cuando los electrodomésticos permanecen enchufados sin estar en uso. “Muchos equipos siguen consumiendo energía aunque estén apagados. Desconectarlos o usar reguladores ayuda a reducir el gasto”, explicó.

En cuanto al uso del agua, Bravo enfatizó la importancia de modificar hábitos cotidianos. Reducir el tiempo de ducha a cinco minutos o evitar el uso de mangueras para limpieza son medidas que pueden generar ahorros relevantes. También sugirió reutilizar el agua en tareas domésticas y prestar atención al funcionamiento del medidor.

“Si el medidor sigue corriendo cuando todo está cerrado, puede haber una fuga o incluso un uso no autorizado”, advirtió.

Respecto al consumo de gas, el analista indicó que este recurso es más eficiente que la electricidad para cocinar o calentar agua, especialmente en el caso del gas natural. Explicó que optar por sistemas como el califón a gas puede reducir significativamente el gasto mensual, además de recomendar el uso de ollas a presión y la regulación adecuada de la llama.

Finalmente, Bravo destacó que la suma de estas prácticas puede representar un ahorro mensual que oscila entre los 80 y 500 bolivianos, dependiendo del tamaño del hogar y los hábitos de consumo. El enfoque, dijo, no es dejar de utilizar los servicios, sino hacerlo de manera más eficiente y consciente.

Mira la programación en Red Uno Play