“No queremos confrontación”: Manfred asume como alcalde de Cochabamba y llama a la unidad

El alcalde reelecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, fue posesionado este lunes oficialmente este lunes en un acto realizado en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), donde también juraron los nuevos concejales titulares y suplentes del municipio.

Tras la ceremonia, la autoridad se trasladó hasta las oficinas del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC), en la plaza Colón, donde fue recibido por ciudadanos y simpatizantes que acompañaron el inicio de su nueva gestión.

“Ponernos la camiseta de Cochabamba”

En su discurso de posesión, Reyes Villa llamó a dejar de lado las diferencias políticas y trabajar en unidad por el desarrollo del municipio. “Hoy dejamos de lado los intereses políticos. Ahora todos debemos ponernos la camiseta de Cochabamba para cumplir los compromisos asumidos”, afirmó.

El alcalde enfatizó que su gestión no solo se enfocará en el desarrollo urbano y social, sino también en el crecimiento económico. “Cochabamba ha generado confianza en los inversionistas y debemos seguir avanzando en ese camino”, sostuvo.

Asimismo, advirtió sobre el crecimiento del empleo informal y la necesidad de impulsar nuevas oportunidades económicas para la población.

Servicios básicos y trabajo conjunto

Reyes Villa destacó que el municipio es la institución más cercana a la ciudadanía, por lo que se priorizarán servicios básicos, educación, cultura y desarrollo humano.

“Esto no depende solo del alcalde, sino del trabajo conjunto de todos”, señaló.

También insistió en la coordinación entre el Gobierno nacional, departamental y municipal. “No queremos volver a la confrontación ni a la violencia. Cochabamba es una tierra de paz, unidad y trabajo”, remarcó.

Entre sus principales anuncios, la autoridad aseguró que la transparencia será un pilar de su gestión, junto con la modernización tecnológica de la administración pública.

“Queremos una institución moderna y digitalizada, donde la población pueda acceder a la información desde su celular o computadora”, indicó.

Planificación y continuidad de proyectos

Reyes Villa destacó avances en planificación urbana, el código urbano y la carta orgánica en proceso de revisión, herramientas que marcarán el rumbo del desarrollo de la ciudad.

Aseguró que este será su último mandato como alcalde y expresó su compromiso de dejar una gestión consolidada. “Estos cinco años serán clave para que Cochabamba despegue como queremos”, destacó.

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