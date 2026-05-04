Conductor choca y abandona su motorizado en plena avenida San Aurelio

Un accidente de tránsito se registró la mañana de este lunes en el segundo anillo de la avenida San Aurelio, en Santa Cruz de la Sierra, donde un vehículo particular quedó severamente dañado tras impactar contra un árbol.

Según el reporte desde el lugar, el motorizado circulaba por la zona, en dirección hacia la Madre India, cuando perdió el control, chocó contra uno de los árboles del separador central y terminó sobre la jardinera.

Minutos después del hecho, el conductor aún se encontraba en el lugar; sin embargo, al percatarse de la llegada de la Policía, decidió abandonar el vehículo y darse a la fuga, dejando el motorizado en plena vía.

Hasta el momento, se desconoce su identidad y si conducía bajo influencia de alcohol u otra sustancia.

Efectivos policiales llegaron al sitio para iniciar las investigaciones correspondientes, levantar evidencias y determinar las causas del accidente.

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