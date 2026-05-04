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Santa Cruz: Policía activa el plan “Halcón” con operativos en puntos estratégicos

Según el comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, David Gómez, el objetivo de estas acciones es garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito y generar mayor sensación de seguridad entre la población.

Charles Muñoz Flores

03/05/2026 20:55

Policía activa plan contra el crimen organizado con controles en Santa Cruz. FOTO: Captura de pantalla. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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La Policía Boliviana puso en marcha el plan de operaciones denominado “Halcón Contra el Crimen Organizado”, con operativos de control en distintos puntos de Santa Cruz de la Sierra, como parte de una estrategia orientada a reforzar la seguridad ciudadana y combatir delitos vinculados al crimen organizado.

Uno de los despliegues se realizó en el puente Puente Mario Foianini, en la zona del Urubó, donde efectivos policiales instalaron controles vehiculares y de personas.

El comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, David Gómez, informó que el operativo responde a instrucciones del Ministerio de Gobierno y contempla la participación de unidades especializadas en lucha contra el crimen organizado y sicariato.

“Se incorporaron efectivos especializados y también refuerzos del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia, con 30 servidores públicos policiales”, señaló la autoridad.

Asimismo, indicó que se sumarán efectivos de otros departamentos del país para fortalecer los operativos de forma permanente y sostenida.

Durante los controles, la Policía verifica especialmente vehículos con vidrios oscurecidos, además de motociclistas, a quienes se exige el uso obligatorio de casco tanto para conductores como acompañantes. También se inspeccionan mochilas, cajas y otras pertenencias transportadas.

Según Gómez, el objetivo de estas acciones es garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito y generar mayor sensación de seguridad entre la población.

En cuanto a resultados, la autoridad informó que hasta el momento no se registraron aprehensiones dentro del operativo instalado en el puente; sin embargo, destacó intervenciones nocturnas en zonas como Plan Tres Mil y Villa Primero de Mayo, donde se aprehendió a varias personas extranjeras y se clausuraron bares y discotecas clandestinas que operaban fuera del horario permitido.

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