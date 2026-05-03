La tarde de este domingo 3 de mayo, el presidente de la Federación de Ganaderos del Beni (Fegabeni), Fernando Boheme, fue víctima de un robo agravado con arma de fuego en la ciudad de Trinidad.

De acuerdo con el reporte preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 15:00 en la zona Chaparral, cuando un sujeto armado interceptó a Boheme en inmediaciones de su domicilio particular. Bajo amenazas, el delincuente lo encañonó y le sustrajo una camioneta de color rojo, para luego darse a la fuga.

El asalto se registró a plena luz del día, situación que generó preocupación entre los vecinos de la zona, quienes manifestaron su inquietud por la creciente inseguridad y pidieron mayor presencia policial en la zona.

Tras conocerse el hecho, efectivos policiales activaron un operativo de búsqueda y rastrillaje para localizar el motorizado y capturar a los responsables. Según los primeros informes, también se emplean dispositivos electrónicos como GPS para intentar ubicar el vehículo robado.

Las autoridades informaron que el caso fue tipificado como robo agravado y continúa en etapa de investigación.

Así fue el atraco:

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