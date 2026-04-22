Atracan a estudiante en la avenida Transcontinental; el hecho quedó registrado en video

Un nuevo hecho delictivo vuelve a encender las alertas por la inseguridad en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Una joven estudiante fue víctima de un atraco la noche del pasado 20 de abril en la avenida Transcontinental, donde delincuentes a bordo de un vehículo le arrebataron su teléfono celular y otras pertenencias.

El hecho quedó registrado en imágenes enviadas al sector el ‘Ojo Ciudadano’ de Notivisión. En el video se observa cómo los antisociales permanecían estacionados a un costado de la vía, aparentemente esperando a su víctima. La joven caminaba por el lugar sin sospechar que sería interceptada.

Según las imágenes, cuando la estudiante pasa junto al vehículo, dos sujetos descienden rápidamente: uno desde el lado izquierdo trasero y otro desde el lado opuesto. Ambos se aproximan a la víctima y proceden a arrebatarle sus pertenencias.

La joven intentó huir, pero fue alcanzada por uno de los delincuentes, mientras el otro se sumó al ataque. En cuestión de segundos, lograron despojarla de todos sus objetos de valor y posteriormente escaparon con rumbo desconocido.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la aprehensión de los responsables.

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