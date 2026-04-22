“Esto ya no para”: mototaxistas bloquean nueve puntos en Santa Cruz por la mala calidad de la gasolina

Santa Cruz vive una jornada marcada por bloqueos y protestas. Mototaxistas organizados a nivel departamental instalaron al menos nueve puntos de bloqueo en distintas rutas, exigiendo soluciones inmediatas a la mala calidad del combustible, resarcimiento económico por daños a sus vehículos y el mantenimiento de carreteras.

La medida, que fue declarada de carácter indefinido, afecta principalmente el tránsito hacia los Valles cruceños, donde rutas estratégicas permanecen cerradas desde las primeras horas de este miércoles. Municipios como Samaipata, Mairana, Comarapa y Vallegrande se han sumado progresivamente a la protesta, ampliando el alcance del conflicto.

“Vamos a radicalizar esto, ya no para, ya no frena”, advirtió Rubén Darío Cardozo, presidente de la Confederación de Mototaxistas Departamental de Santa Cruz, quien señaló que el sector ha sido “golpeado” por la mala calidad del combustible, generando constantes daños en sus motorizados.

Los manifestantes exigen tres demandas principales: combustible de calidad, el resarcimiento del 100% por los gastos en reparación de sus motocicletas y mejoras en las condiciones de las carreteras. Además, demandan la presencia del presidente Rodrigo Paz para establecer un compromiso directo que solucione el problema de fondo.

La protesta también se desarrolla en puntos clave de la capital cruceña, como la doble vía a La Guardia, a la altura del tercer anillo, donde decenas de mototaxistas permanecen movilizados. En paralelo, se reportan vehículos varados en ambos sentidos de las carreteras afectadas.

El conflicto se intensificó tras conocerse la renuncia de la presidenta de YPFB, hecho que el sector considera una respuesta tardía a sus demandas. “Necesitamos gente competente que dé la cara y brinde soluciones definitivas”, sostuvo Cardozo.

Desde la Policía se informó que existe presencia de contingentes en zonas como Samaipata, con el objetivo de iniciar diálogos y evitar mayores enfrentamientos. Sin embargo, los mototaxistas advirtieron que las medidas continuarán e incluso podrían ampliarse a más municipios si no reciben una respuesta concreta.

“Esta lucha no es solo del mototaxista, es de toda la población”, afirmaron los manifestantes, quienes aseguran que la problemática del combustible afecta también al transporte particular.

La situación mantiene en vilo la transitabilidad en el departamento y amenaza con profundizarse en las próximas horas si no se instala un canal de diálogo efectivo entre el sector movilizado y las autoridades nacionales.

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