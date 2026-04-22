Ante el juez: acusados por el asesinato de ‘Cara de Bebé’ enfrentan audiencia cautelar

En medio de un fuerte resguardo policial, este miércoles se desarrolla la audiencia de medidas cautelares contra Alex Heleno da Silva y Carlos Wagner Castelo Branco, ciudadanos brasileños acusados del asesinato de José Ángel Casteñeta, conocido como ‘Cara de Bebé’, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El Ministerio Público solicitará la detención preventiva de ambos imputados por los delitos de asesinato, organización criminal y porte ilegal de armas de fuego. Según la investigación, los extranjeros serían los autores materiales del crimen ocurrido la noche del sábado 11 de abril, en inmediaciones del cuarto anillo de la Radial 26, donde la víctima fue acribillada.

De acuerdo con informes de la Policía y la Fiscalía, el asesinato estaría vinculado a una disputa dentro del narcotráfico. ‘Cara de Bebé’, quien además fungía como informante de la Felcn, habría robado una tonelada de droga de una de las propiedades vinculadas al presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, lo que habría desencadenado el ataque.

Las investigaciones también revelaron que los acusados cuentan con antecedentes en Brasil por delitos relacionados con tráfico de drogas, armas y homicidio. Además, sobre ambos pesaban órdenes de captura internacional emitidas a través de Interpol.

Durante el operativo de aprehensión, los sospechosos intentaron resistirse e incluso habrían tratado de arrebatar las armas a los efectivos policiales. Sin embargo, fueron reducidos debido al despliegue de seguridad.

Otro elemento que llamó la atención de los investigadores fue el uso de identidades falsas. Inicialmente, uno de los detenidos se identificó como Carlos Wagner Castedo Branco, pero tras la verificación de huellas dactilares se confirmó que su verdadera identidad es Clesnilson Ferreira da Silva, de 49 años.

En tanto, el segundo implicado fue plenamente identificado como Alex Heleno da Silva, de 44 años.

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