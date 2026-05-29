Bloqueadores pincharon la llanta y golpearon a un hombre que llevaba a su bebé al hospital

Un grave incidente se registró en la ciudad de El Alto, donde bloqueadores pincharon la llanta de una motocicleta en la que una familia trasladaba de emergencia a un bebé hacia un centro hospitalario.

Iban al hospital

Según la denuncia, el padre de familia se dirigía junto a su esposa y su hijo a un hospital debido a una emergencia médica del menor, cuando fue interceptado por personas que mantenían un punto de bloqueo.

Pese a explicar la urgencia de la situación, los movilizados no permitieron el paso y procedieron a pinchar la llanta del motorizado. El hombre también denunció haber sido agredido físicamente.

La situación generó indignación entre vecinos del sector, quienes intervinieron de inmediato para defender al joven padre y cuestionaron duramente la actitud de los bloqueadores.

Vecinos indignados

Los pobladores reprocharon que se impida el paso incluso en casos de emergencia, señalando que este tipo de acciones pone en riesgo la vida de personas inocentes, especialmente de menores de edad.

El hecho incrementó el malestar ciudadano frente a los bloqueos que persisten en distintos puntos de El Alto, donde cada vez son más frecuentes las protestas de vecinos que exigen libre transitabilidad y respeto a situaciones de emergencia.

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