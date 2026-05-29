¿Piensa salir por carretera? Estos son los bloqueos reportados por la ABC este viernes

Viajar por tierra este viernes puede convertirse en una tarea complicada para miles de bolivianos. La situación en las carreteras del país vuelve a encender las alarmas, luego de que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportara más de 80 puntos de bloqueo activos en diferentes rutas del territorio nacional.

El informe actualizado de este viernes 29 de mayo confirma que la circulación interdepartamental continúa severamente afectada en tramos estratégicos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Chuquisaca, Potosí y Santa Cruz.

El departamento de La Paz permanece como el más golpeado por las medidas de presión, concentrando la mayor cantidad de rutas cerradas. Sin embargo, la afectación se extiende también a otros departamentos, donde las restricciones complican el traslado de pasajeros, transporte pesado y productos esenciales.

Los bloqueos impactan directamente en el abastecimiento de alimentos, medicamentos, combustible, oxígeno medicinal, insumos médicos y mercadería, generando preocupación entre transportistas, comerciantes, productores, hospitales y familias que necesitan movilizarse entre regiones.

Las medidas de presión comenzaron a principios de mayo, impulsadas inicialmente por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Túpac Katari, y posteriormente sumaron a otros sectores movilizados.

Rutas afectadas según el reporte de la ABC

La Paz

• Pumazani

• Patacamaya - Huarina

• Ruta al Desaguadero - Patamanta

• Alto Lima - Río Seco

• Inicio Autopista - Juan Pablo II

• Guaqui - Desaguadero

• Tihuanacu - Guaqui

• Nazacara - San Andrés

• Achica Arriba - Calamarca



• Salida Santiago de Machaca - Salida de Catacora

• Salida Andrés de Machaca - Salida Santiago de Machaca

• Salida Achiri - Salida Bereguela

• Botijlaca - Colegio Laura Lloko Lloko

• Entrada Viacha - Botijlaca

• Puente río Desaguadero - Límite departamento Oruro-La Paz

• Patacamaya - Lacka

• Sica Sica - Luribay

• Patacamaya - Sica Sica

• Luribay - Límite departamento La Paz-Oruro

• Alcantarilla - Colquiri

Cochabamba

• Tukiña

• Pongo - Confital

• Bombeo - Pongo

• Llavini - Bombeo

• Bella Vista - Vinto

• Arbieto



• Colomi - Sacaba

• Paracaya - Chaco

• Chaco - Villa San Isidro

• Villa San Isidro - Puente Lope Mendoza

• Epizana - Tiraque

• Pojo - Trapos

Oruro

• Límite departamento Oruro-La Paz - Carangas

• Límite departamento La Paz-Oruro - Caracollo

• Límite departamento Oruro-La Paz - Caihuasi

• Paria - Caihuasi

• Capachos - Paria

• Vichuloma - Machacamarca



• Machacamarquita - Entrada Huanuni

• Challapata - Crucero

• Tholapalca - Ventilla

• Sikira

• Tinquinpaya

• Curahuara

Potosí

• Salida puente río Colorado - Chacabuco

• Entrada Ocuri - Salida río Tarahuareja

• Río Jatun Mayu - Salida pueblo Rodeo

• Salida Ravelo - Río Fisculco

• Límite departamento Oruro-Potosí - Belem Pampa

• Yocalla - Tarapaya

• Acceso Betanzos - Puna

• Turuchipa - Acceso Betanzos

• Retiro - Turuchipa

• Límite departamento Chuquisaca-Potosí - Retiro

Santa Cruz

• San Germán - Límite departamento Cochabamba-Santa Cruz

• Los Troncos - Núcleo I

Ante el incremento de puntos de bloqueo, la ABC recomienda a la población verificar el estado de las carreteras antes de emprender cualquier viaje.

El mapa actualizado de transitabilidad puede ser consultado en:

transitabilidad.abc.gob.bo

Mientras tanto, el país continúa bajo presión por los efectos de las rutas cerradas, que ya golpean la movilidad, el abastecimiento, el transporte pesado y la actividad económica.

La recomendación para los viajeros es tomar previsiones, evitar salidas innecesarias y revisar constantemente los reportes oficiales antes de trasladarse por carretera.

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