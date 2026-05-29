Juan Carlos Huarachi es acusado formalmente para ir a juicio, según abogado

El Ministerio Público emitió la acusación formal contra el exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, dentro del denominado caso “coimas” en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, por presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos.

El abogado Abel Loma informó que con esta determinación el proceso ingresa a la fase de juicio oral, donde la Fiscalía deberá fundamentar la acusación y presentar los elementos que sostienen la investigación iniciada por supuestos depósitos de al menos Bs 40.000 en cuentas personales del exdirigente durante la anterior gestión de Gobierno.

Loma señaló que, de comprobarse responsabilidad penal, Huarachi podría enfrentar una condena de hasta 10 años de privación de libertad.

Caso "Coimas"

El denominado “caso coimas” salió a la luz tras denuncias sobre una presunta red de cobros ilegales a cambio de favorecer trámites y adjudicaciones dentro del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. La investigación derivó en varios procesos judiciales contra exautoridades y dirigentes presuntamente implicados.

En el caso de Huarachi, la investigación avanzó desde la etapa preliminar hasta la imputación formal, mientras que recientes resoluciones judiciales ratificaron la continuidad del proceso penal y la vigencia de medidas cautelares en su contra.

Detención preventiva

Además, recordó que una sala penal de La Paz dispuso que el exdirigente cumpla detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, luego de que se rechazaran recursos judiciales planteados por su defensa para evitar su reclusión.

El caso forma parte de las investigaciones por presuntas irregularidades y cobro de coimas al interior del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

Con información de ABI.

Mira la programación en Red Uno Play