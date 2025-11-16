Caso coimas: Asambleístas de La Paz pedirán investigar al gobernador Santos Quispe

Asambleístas departamentales pedirán que el gobernador de La Paz, Santos Quispe, sea investigado en el caso Coimas, luego de la aprehensión de dos funcionarios del Servicio Departamental de Salud (Sedes) acusados de solicitar dinero a trabajadores de esa institución.

El asambleísta departamental Israel Alanoca informó que este lunes presentarán una solicitud formal para que el gobernador Quispe, el director del Sedes y otros funcionarios comparezcan ante el Ministerio Público.

“Lo que vamos a requerir el día lunes es la comparecencia de Santos Quispe, del señor Camacho, del Sedes”, declaró Alanoca.

Ante estas exigencias, el gobernador Santos Quispe respondió señalando que las acusaciones forman parte de una campaña de desprestigio.

“Están haciendo la guerra sucia. Les diré que vayan a visitar las 20 provincias, vean las carreteras que estamos haciendo”, afirmó Quispe.

La parte denunciante aseguró que solicitarán ampliar la investigación y acceder a registros internos del Sedes.

“Santos Quispe y el director del Sedes tienen que declarar. Además de estos dos abogados, vamos a pedir también los biométricos y las cámaras de seguridad del Sedes. Tenemos que llegar hasta lo más profundo de este hecho de corrupción”, sostuvo Alanoca.

El asambleísta también indicó que existen otras denuncias en instituciones dependientes de la Gobernación, como el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), el Servicio Departamental de Deporte (Sedede) y áreas rurales del Sedes.

Este lunes se llevará a cabo la audiencia de medidas cautelares por los delitos de cohecho y concusión contra los dos funcionarios aprehendidos.

