Nacionales

Presidente Paz realizó ofrenda a la Pachamama junto a los amautas de El Alto

La actividad incluyó danzas tradicionales y un recorrido por las casetas instaladas cerca de la Ceja de la ciudad.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

15/11/2025 19:42

El Alto, La Paz

Escuchar esta nota

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se reunió con el sector de los amautas en la ciudad de El Alto, donde participó en una tradicional ofrenda a la Pachamama. El mandatario se monstró vestido con poncho y sombrero.

 “Quería estar con ustedes de la forma más humilde, agradecer a mis amautas. Cada año juntos ha sido mejor, y si seguimos así, el próximo año volveremos a encontrarnos”, manifestó ante los presentes.

El mandatario recorrió las casetas instaladas cerca de la Ceja de El Alto, donde fue recibido por seguidores y ciudadanos que quisieron acompañarlo en la ceremonia.

La actividad incluyó danzas tradicionales y rituales ancestrales, reforzando la conexión del gobierno con las raíces culturales de la región.

Paz pidió que haya estabilidad en su gobierno y agradeció a la Pachamama. Además, bailo con la gente que se encontraba alrededor.

 

