Presidente Paz realizó ofrenda a la Pachamama junto a los amautas de El Alto

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se reunió con el sector de los amautas en la ciudad de El Alto, donde participó en una tradicional ofrenda a la Pachamama. El mandatario se monstró vestido con poncho y sombrero.

“Quería estar con ustedes de la forma más humilde, agradecer a mis amautas. Cada año juntos ha sido mejor, y si seguimos así, el próximo año volveremos a encontrarnos”, manifestó ante los presentes.

El mandatario recorrió las casetas instaladas cerca de la Ceja de El Alto, donde fue recibido por seguidores y ciudadanos que quisieron acompañarlo en la ceremonia.

La actividad incluyó danzas tradicionales y rituales ancestrales, reforzando la conexión del gobierno con las raíces culturales de la región.

Paz pidió que haya estabilidad en su gobierno y agradeció a la Pachamama. Además, bailo con la gente que se encontraba alrededor.

