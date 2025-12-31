Rodrigo Paz se dirigirá al país esta noche con su Mensaje de Fin de Año

A pocas horas de concluir el año, la Oficina del Presidente emitió una invitación oficial para que la población escuche el Mensaje de Fin de Año que el presidente Rodrigo Paz dirigirá a todo el país.

Este mensaje, que tradicionalmente suele repasar los logros de la gestión saliente y proponer los desafíos para el nuevo ciclo 2026, será transmitido de manera oficial para llegar a todos los rincones del territorio nacional.

Detalles de la transmisión

Para asegurar que toda la población pueda acompañar este pronunciamiento, se han definido los siguientes detalles técnicos:

Fecha: 31 de diciembre de 2025.

Hora: 21:00.

Señal principal: Bolivia TV (BTv) en señal abierta.

La invitación hace un énfasis especial en agradecer la cobertura de los medios de comunicación y el acompañamiento de la ciudadanía en este mensaje dirigido a la unidad de todo el país.

Invitación de la Oficina del Presidente.

