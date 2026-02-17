Vicepresidente Lara participa en cumbre global de Inteligencia Artificial en India

La visita oficial busca fortalecer la cooperación bilateral y posicionar a Bolivia en el debate internacional sobre innovación tecnológica y gobernanza de la Inteligencia Artificial.

El vicepresidente del Estado, Edmand Lara Montaño, inició una agenda oficial en la India con su participación en la Cumbre de Impacto de la Inteligencia Artificial que se desarrolla en la ciudad de Nueva Delhi, un encuentro internacional que reúne a autoridades y expertos para debatir el futuro de esta tecnología.

A su llegada, el vicepresidente fue recibida por el ministro de Minería y Carbón, Satish Chandra Dubey, en un acto protocolar que incluyó expresiones culturales tradicionales como muestra de bienvenida. El encuentro marcó el inicio de una agenda orientada a fortalecer las relaciones diplomáticas y ampliar la cooperación entre ambos países.

Durante la cumbre, el vicepresidente abordará temas relacionados con la gobernanza de la Inteligencia Artificial, el impacto de esta tecnología en el desarrollo económico y la necesidad de establecer lineamientos comunes que permitan a los países en desarrollo afrontar los desafíos tecnológicos de manera soberana e inclusiva.

La participación de Bolivia en este foro internacional representa un paso estratégico para consolidar su presencia en espacios globales de innovación, además de abrir oportunidades de cooperación en áreas clave como tecnología, minería, educación y transformación digital.

La visita también busca consolidar alianzas bilaterales con India, considerada una de las principales economías emergentes del mundo y un referente en el desarrollo tecnológico, lo que podría traducirse en futuras iniciativas conjuntas para impulsar el crecimiento y la modernización del país.

