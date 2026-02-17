Martes de Ch’alla marcado por la tragedia: flota cae a barranco en Mocomoco

Un nuevo accidente de tránsito enluta el martes de Ch’alla en el municipio de Mocomoco, departamento de La Paz, donde una flota se embarrancó en la zona de Inca Sarawi, dejando un saldo preliminar de personas fallecidas y varios heridos.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo perdió el control en una vía de alta pendiente y terminó cayendo a un barranco, generando escenas de desesperación entre los pobladores del sector.

Clamor por ayuda y rescate

Tras el siniestro, vecinos y comunarios pidieron la llegada inmediata de ambulancias, personal médico y efectivos policiales para auxiliar a los sobrevivientes y recuperar los cuerpos.

“Necesitamos ayuda urgente, hay personas atrapadas”, relataron testigos desde el lugar del hecho.

Zona marcada por la tragedia

Este no es el primer accidente registrado en el sector. La semana pasada, en la misma ruta, otro siniestro dejó al menos 14 personas fallecidas y tres heridos, lo que ha encendido la alarma entre los habitantes.

Los pobladores exigen mayor control, señalización y mantenimiento de las carreteras para evitar nuevas tragedias.

Sin reporte oficial

Hasta el cierre de esta edición, la Policía Boliviana no emitió un informe oficial sobre el número exacto de víctimas ni las causas del accidente.

Las autoridades se encuentran en camino al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.

Noticia en desarrollo.

Foto: rede sociales (Rey Huaycheña)

