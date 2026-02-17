El camino hacia las elecciones subnacionales entra en una de sus etapas más críticas. Siguiendo el calendario establecido por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), los Tribunales Electorales Departamentales (TED) de los nueve departamentos llevarán a cabo este viernes 20 el sorteo público de los jurados electorales.

Transparencia y convocatoria

En la sede de gobierno, el TED de La Paz emitió una convocatoria oficial este martes para la sesión pública del sorteo. Con el fin de garantizar la transparencia del proceso, la actividad será transmitida y difundida a través del portal web oficial del OEP.

“La publicación de la convocatoria a sesión pública para el sorteo de jurados de mesas de sufragio se realiza conforme al calendario electoral”, destaca el comunicado institucional paceño.

El proceso en Santa Cruz

Por su parte, el vocal del TED Santa Cruz, Manfredo Bravo, ratificó la fecha y explicó que este procedimiento es el punto de partida para la organización logística en cada recinto. Bravo subrayó que, tras la selección, el organismo se enfocará de inmediato en la formación de los ciudadanos elegidos.

“A partir del sorteo de jurados se procederá a la conformación de las mesas de sufragio y al inicio de los procesos de capacitación”, puntualizó la autoridad electoral, según publica ABI.

Fechas clave para el ciudadano

Si eres votante, toma nota de los siguientes pasos tras el sorteo de este viernes:

Publicación de listas: El domingo 22 de febrero se darán a conocer las nóminas oficiales de los jurados designados en los principales medios escritos del país.

Notificación: Los TED procederán a la notificación formal de los seleccionados.

Periodo de excusas: Una vez notificados, los ciudadanos que tengan algún impedimento legal o de fuerza mayor (debidamente justificado) podrán presentar sus excusas dentro de los plazos que dicta la norma.

