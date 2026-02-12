”Estoy enamorado de La Paz”: Orlando Callisaya quiere unir el norte y el sur de La Paz a través de las carreteras

Cada día estamos más cerca de las elecciones subnacionales 2026 y hoy en los estudios de Que No Me Pierda se presentó el candidato a la gobernación de La Paz, Orlando Callisaya del PDC, quien expresó su deseo de unir al norte y el sur del departamento a través de las carreteras.

Siendo su primera incursión individual en la política, Callisaya señaló que en 2015 apoyó a Felipe Quispe “El Mallku” cuando se postuló a la gobernación.

Te presentamos las propuestas del candidato:

Salud

Callisaya propone la construcción de un nuevo hospital en la ciudad de El Alto para la atención a las madres y niños, similar al materno infantil. Ve que se debe potenciar el complejo hospitalario de Miraflores, que es competencia de la gobernación.

Inversión pública

Se puede hacer una nueva administración económica, además de poder recurrir a inversiones internacionales para cubrir los requerimientos del departamento.

Integración caminera

Callisaya menciona que se realizará una fuerte inversión para el mantenimiento y construcción de las carreteras, principalmente en el norte paceño, para también potenciar el sector productivo del departamento. Propone trabajar junto al gobierno central, donde juntos puedan invertir en obras, principalmente carreteras.

Finalmente, Orlando Callisaya afirma que conoce las necesidades del departamento y se compromete a trabajar por las 20 provincias de La Paz.

