Abner Aduviri propone transformar la administración de la alcaldía de Viacha

Con el objetivo de que la población tenga un voto informado en el sector de 'Conociendo al candidato', se presentó Abner Aduviri, postulante a la Alcaldía del municipio de Viacha.

Nacido en el mismo municipio, Aduviri tiene 39 años de edad y asistió a distintas unidades educativas del sector hasta alcanzar su bachillerato.

Sus estudios superiores los realizó en la Universidad Mayor de San Andrés en la carrera de Derecho, cuenta con una maestría en Derecho Constitucional, varios diplomados y se desempeña como docente universitario.

¿Por qué quiere ser alcalde?

El objetivo es claro según el candidato: mejorar la vida de los viacheños, atendiendo a los sectores gremiales, sociales y a la juventud.

¿Cuáles son sus propuestas?

Propone una transformación a la administración del municipio para tener una atención más humana de calidad.

Cuenta, según el candidato, con programas destinados a fortalecer la salud, educación, cultura y deportes.

¿Qué es lo más importante en su vida?

Como prioridad, el candidato tiene siempre a Dios presente en su vida, el bienestar de la familia y la vocación de servicio hacia todos los viacheños.

Las elecciones subnacionales están fijadas para este próximo 22 de marzo y una sustitución de autoridades hasta el 5 de mayo.

