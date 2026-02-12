Trump convoca a cumbre a presidentes aliados de América Latina, entre ellos Rodrigo Paz

Desde Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó a una cumbre presidencial que se realizará el próximo 7 de marzo en el hotel Doral de Miami, con el objetivo de consolidar un bloque regional que contrarreste la creciente influencia de China en América Latina.

A la cita fueron invitados Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y Tito Asfura (Honduras), todos mandatarios que mantienen afinidad ideológica y estratégica con la Casa Blanca.

La cumbre tiene un claro propósito geopolítico: frenar el avance del plan diseñado por Xi Jinping para fortalecer la presencia china en sectores clave como minerales críticos, producción alimentaria e infraestructura estratégica en América Latina.

Esta iniciativa se enmarca en la Estrategia de Seguridad Nacional publicada por la administración republicana a fines de 2025, que introdujo el denominado “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe, orientado a limitar la injerencia de actores extrarregionales en el hemisferio.

A ello se suma la nueva Doctrina de Defensa de Estados Unidos, que prioriza a América Latina como área estratégica y establece mecanismos de disuasión frente a China.

En las últimas semanas, Washington lideró un encuentro global sobre minerales críticos, recursos considerados esenciales para la seguridad internacional y la economía mundial.

Al concluir ese foro, Argentina, Bolivia y Paraguay firmaron acuerdos con el Departamento de Estado para reducir su dependencia de China en la explotación de estos recursos, a cambio de recibir trato preferencial en inversiones estadounidenses.

En este contexto, la Casa Blanca anunció la creación de una reserva estratégica denominada Project Vault, que combinará 1.700 millones de dólares de financiamiento privado con un préstamo de 10.000 millones de dólares del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (EXIM Bank).

Los países aliados de la región serán priorizados en la asignación de estos recursos.

A menos de cuatro semanas del encuentro, no se descarta que la Casa Blanca amplíe la lista de invitados para reforzar el frente regional ante la ofensiva de Beijing.

