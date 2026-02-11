Su madre se fue con una nueva pareja y ellos quedaron en el olvido: La cruda realidad de ocho niños en México

Una historia de precariedad extrema sacudió al sur de México. Ocho niños, todos hermanos, fueron rescatados tras ser hallados viviendo en condiciones infrahumanas en una estructura improvisada de cartón y láminas de metal. El caso generó una ola de indignación internacional al revelarse que los menores fueron dejados a su suerte por su propia madre.

El hallazgo: Frío, hambre y bolsas de plástico para cubrirse

La alerta fue dada por vecinos de la comunidad Selva Natividad, en el municipio de San Cristóbal de las Casas. A través de videos en redes sociales, la comunidad denunció que los menores llevaban días sin supervisión adulta, expuestos a las bajas temperaturas de la zona montañosa de Chiapas.

Las imágenes difundidas son desgarradoras: los niños más pequeños intentaban calentarse con brasas de fuego, se cubrían con bolsas de plástico ante la falta de ropa adecuada y tapaban las ventanas de su precaria vivienda con colchones rotos para evitar el ingreso del viento y la lluvia.

El motivo del abandono: Una nueva relación

Según reportes de fuentes vecinales y autoridades locales, la madre de los menores habría decidido marcharse del hogar para iniciar una nueva relación sentimental, dejando a sus ocho hijos sin acceso a agua potable, electricidad, alimentos ni protección básica.

Bajo la legislación mexicana, el abandono de personas es un delito que conlleva penas de entre 3 y 7 años de prisión. Aunque el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) ya intervino, aún no se ha confirmado si la Fiscalía iniciará un proceso penal formal contra la progenitora.

Rescate y una promesa de futuro

Tras la presión mediática, las autoridades activaron un protocolo de emergencia para salvaguardar a los menores. Los hermanos recibieron atención médica, alimentos, mantas y juguetes para paliar el trauma reciente. Se determinó que los abuelos de los niños quedarán a cargo de su cuidado, evitando que los hermanos sean separados. Este miércoles 11 de febrero, el Ayuntamiento inició las mediciones en un terreno para construirles una casa formal de materiales sólidos, buscando darles la estabilidad que la pobreza les había negado.

Con información de El Financiero, Infobae y TV Azteca.

Mira la programación en Red Uno Play