Internacional

Congresistas republicanos piden a la FCC multar y "encerrar" a Bad Bunny por el Super Bowl

Congresistas republicanos pidieron a la FCC investigar y sancionar el show de medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny, al considerar que incluyó contenido inapropiado para televisión abierta, lo que generó críticas desde sectores conservadores y pedidos de posibles multas contra la NFL y NBC.

EFE

11/02/2026 7:06

Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Foto: EFE
Miami, Estados Unidos

Congresistas republicanos pidieron este martes a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos "multar" y "encerrar" a Bad Bunny y ejecutivos de la NFL y NBC al argumentar que el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl incluyó groserías e "innombrables depravaciones".

El congresista Randy Fine demandó sanciones al considerar "ilegal" el espectáculo porque, según él, incluyó palabras que traducidas al inglés ameritarían suspender la transmisión, además de "toda la otra desagradable suciedad pornográfica" del espectáculo.

"Estamos enviando una carta a Brendan Carr (presidente de la FCC) para pedir acciones dramáticas, incluyendo multas y revisión de licencias de transmisión contra la NFL, NBC y 'Bad Bunny'. Enciérrenlos", expuso el legislador por un distrito de Florida en sus redes sociales.

El congresista incluyó traducciones al inglés de canciones de Bad Bunny con palabras como 'dick', 'ass' y 'fuck', que no pueden expresarse en televisión abierta, aunque en conciertos como el del domingo los cantantes evitan estas palabras para respetar las reglas.

A él se sumó Andy Ogles, congresista federal por Tennessee, quien envió una carta al Comité de Energía y Comercio del Congreso para solicitar una investigación formal contra la NFL y NBC por "facilitar esta transmisión indecente" al considerar que la música "glorifica la sodomía y otras innombrables depravaciones".

"Los niños estuvieron forzados a soportar muestras explícitas de actos sexuales gay, mujeres contoneándose explícitamente, y Bad Bunny desvergonzadamente agarrando su ingle mientras se restregaba en el aire", argumentó Ogles al compartir una carta en X.

Al considerar la traducción de las letras, el representante Mark Alford, de Misuri, informó que los republicanos "ya están investigando" en el Congreso la actuación de Bad Bunny.

El legislador sostuvo, en una entrevista con el canal conservador Real America's Voice, que "esto podría ser peor" que el incidente en el que quedó descubierto el pezón de la cantante Janet Jackson en el Super Bowl de 2004.

"No hablo español fluido, sé preguntar dónde está el baño, pero estas letras, si es verdad lo que se dijo en televisión nacional, tenemos un montón de preguntas para las entidades que transmitieron estos, y estaremos hablando con Brendan Carr del FCC sobre esto", manifestó.

Los llamados reflejan la creciente indignación de los republicanos contra medio tiempo de Bad Bunny, al que el presidente Donald Trump llamó "uno de los peores de la historia" y una "afrenta a la grandeza" de Estados Unidos.

Carr, el presidente de la FCC, ha pedido en el pasado a los medios alinearse a la Administración, como en septiembre de 2025, cuando advirtió de medidas contra ABC, incluyendo revisar sus permisos, si no castigaban al comediante Jimmy Kimmel por sus comentarios sobre el asesinato del ultraconservador Charlie Kirk. 

