¡Está prohibido! Decomisan armadillos andinos disecados y convertidos en matracas de carnaval

Pofoma recordó que el uso de partes de animales silvestres está prohibido por ley y puede ser sancionado con penas de entre 2 y 6 años de cárcel, que aumentan de 3 a 8 años cuando se trata de especies en peligro de extinción, como el quirquincho.
11/02/2026 6:28
La Policía Forestal de Bolivia informó sobre el decomiso de nueve quirquinchos o armadillos andinos disecados transformados en matracas usadas por algunos danzarines que participan en el Carnaval de Oruro, el más famoso del país y uno de los principales en Suramérica.
"Hemos podido decomisar en el último convite (acto previo al Carnaval de Oruro) nueve quirquinchos a las diferentes fraternidades que hacen uso de estos elementos para la danza", dijo a los medios el director nacional de la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma), coronel José Luis Alarcón.
En 2022, el Gobierno promulgó una ley que declaró al quirquincho andino o Chaetophractus Nationi como Patrimonio Natural, para dar prioridad a la "protección, conservación y defensa" de estos animales y su hábitat.
El quirquincho andino se caracteriza por la armadura o caparazón que le recubre el dorso y su cuerpo puede llegar a medir hasta 40 centímetros de longitud, mientras que su cola puede alcanzar los 12 centímetros.
Alarcón compareció ante los medios junto al viceministro de Medio Ambiente, José Ernesto Ávila, quien informó sobre una resolución del Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente que busca reducir y prevenir los impactos ambientales en las festividades del carnaval en el país.
Precisamente, esta resolución ratifica "el cuidado de los animales" y la prohibición del uso de partes o derivados de animales en las fiestas del carnaval, indicó Ávila.
Alarcón señaló que Pofoma ha estado realizando "controles rutinarios y extraordinarios" por las celebraciones del carnaval en Bolivia, donde abundarán los desfiles de bailes típicos y de disfraces, sobre todo entre este sábado y el próximo martes.
