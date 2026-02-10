¿Atropellaste a un animal? ¡Cuidado! También es obligatorio detenerse según la Ley 700

En un esfuerzo por reducir la impunidad y fomentar la responsabilidad ciudadana, la Fiscalía General del Estado lanzó el nuevo Protocolo de Actuación Ciudadana en Siniestros Viales. Esta guía establece pasos estrictos que todo conductor debe seguir al atropellar a un animal, advirtiendo que la omisión de auxilio no solo es una falta ética, sino un delito sancionado por ley.

Bajo la Ley 700, el abandono de un animal herido puede derivar en procesos penales. A continuación, presentamos la hoja de ruta oficial que usted debe seguir para actuar correctamente y protegerse legalmente:

1. El deber de detenerse

El primer paso es obligatorio: Jamás huya. La normativa boliviana tipifica como delito el no brindar socorro. Detener la marcha es la única forma de evitar que un accidente se convierta en una persecución judicial por biocidio o maltrato.

2. Asegurar la escena y evaluar riesgos

Antes de descender del vehículo, la Fiscalía recomienda:

Verificar el entorno: Compruebe que no haya cables sueltos, fuego o tráfico denso que ponga en riesgo su vida.

Señalización: Encienda las luces de emergencia y coloque triángulos de seguridad (o ramas en su defecto) para alertar a otros conductores.

Precaución extrema: Un animal herido puede morder por instinto debido al dolor. Evalúe si está consciente o muerto sin realizar movimientos bruscos que puedan agravar sus fracturas.

3. Contacto inmediato con emergencias

Es vital reportar el hecho y brindar la ubicación exacta a las siguientes líneas:

110: Policía Boliviana.

Zoonosis municipal: O servicios locales de rescate animal.

Clínicas privadas: Si el accidente ocurre cerca de un centro veterinario.

4. Auxilio básico y responsabilidad económica

Si es seguro hacerlo, utilice una manta o cartón para retirar al animal de la calzada y evitar que sea arrollado nuevamente. El protocolo es claro en un punto crítico: si el animal está con vida, el conductor debe trasladarlo a una clínica y cubrir los gastos de su recuperación.

La Fiscalía recomienda documentar todo el proceso (fotos, facturas médicas y reportes policiales). Estos documentos servirán como su principal descargo legal en caso de enfrentar una demanda penal por biocidio.

Este protocolo busca que las calles de nuestras ciudades dejen de ser escenarios de abandono y que los conductores asuman un rol activo en la preservación de la vida animal.

