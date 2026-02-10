Tensión y gritos en la Bimodal: Pasajeros y transportistas chocan por el paro indefinido

La tensión escaló rápidamente en la Terminal Bimodal este lunes debido al bloqueo estricto impuesto por los sectores en huelga. Los choques verbales entre viajeros desesperados y movilizados, marcan una noche de alta incertidumbre.

Los pasajeros, visiblemente agotados, manifestaron su rechazo a la medida de presión que los mantiene retenidos sin previo aviso.

"Lo que queremos es irnos, no somos adivinos de que había paro", reclamó uno de los afectados en medio de la protesta.

Por su parte, la dirigencia de los boleteros ratificó que no permitirán excepciones para evitar riesgos de seguridad y competencia desleal. "No saldrán trufis ni nada de aquí, porque después hay accidentes por pasajes clandestinos y nos culpan a nosotros", sentenció el presidente de la asociación.

El malestar social se agrava debido a las precarias condiciones de los usuarios y la aparición de transportistas irregulares. Un trabajador de la terminal denunció el lucro cesante: "Están haciendo su agosto los que venden pasajes de trufis, ni siquiera son vendedores, son de otras zonas".

