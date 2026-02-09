TEMAS DE HOY:
Accidente Villa Fátima accidente de tránsito Accidentes

32ºC Santa Cruz de la Sierra

19ºC La Paz

30ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¿Cuánto cuesta la reparación de un motor dañado por la gasolina?

Varios talleres en la ciudad de La Paz se encuentran con trabajos pendientes de estos vehículos por incluso la falta de los repuestos.

Juan Marcelo Gonzáles

09/02/2026 18:07

Foto: Vehiculo en taller mecánico RED UNO
La Paz

Escuchar esta nota

Varios conductores denunciaron daño a los motores de sus vehículos debido a la calidad de la gasolina, y se han visto obligados a llevarlos a los talleres mecánicos para solucionar los desperfectos. En el taller de Adolfo Belzú, señalan que los gastos en reparación oscilan entre Bs 7.000 y 8.000 solo en repuestos, sin contar la mano de obra y, en algunos casos, el trabajo de tornería.

“Es un gasto muy significativo; una reparación oscila entre los Bs 7.000 a 8.000, solamente hablando de repuestos, sin contar la mano de obra del mecánico y la rectificadora por las máquinas que ellos utilizan”, declaró Belzú.

Daños en el motor

Entre los daños más frecuentes y uno de los primeros son válvulas que se llegan a doblar, y si el daño es mayor, se deben reparar los inyectores, por los residuos que se encuentran al interior del motor.

Damnificados

Según los talleres mecánicos, no solamente se están atendiendo vehículos del transporte público; se han reportado también vehículos de uso particular.

Soluciones

El gobierno, ante esta situación, en los próximos días activará desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) un seguro solidario para atender a las movilidades que acrediten estos daños; serán reparados de forma gratuita.

Calidad de combustible

Desde el gobierno han garantizado que actualmente se está comercializando combustible que cumple con los estándares de calidad, y brindar soluciones justas y técnicas a los vehículos afectados.

Precios de reparación

Según los mecánicos, esto depende mucho del tamaño, modelo, uso y el daño ocasionado al motorizado; las reparaciones pueden reducir el precio si es atendido a tiempo antes de dañar otras piezas del motor.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD