Constructores vuelven a protestar por pago de obras ejecutadas en Cochabamba

Los representantes y trabajadores de empresas constructoras instalaron nuevamente un bloqueo en inmediaciones de la plaza Colón, impidiendo el ingreso a la Alcaldía de Cochabamba, en protesta por la falta de pago por obras ejecutadas desde la gestión 2022.

Los movilizados señalaron que existen deudas pendientes correspondientes a los años 2022, 2023, 2024 y 2025, situación que los mantiene en una situación económica complicada.

Un representante el sector dijo que se enfrentan a presiones de entidades bancarias, de Impuestos Nacionales y de los trabajadores que formaron parte de los proyectos ejecutados.

“Lo único que queremos es que se cumpla el acuerdo y que paguen de una vez”, expresó a tiempo de confirmar que están dispuestos a dialogar con autoridades municipales.

Por su parte, el director de Comunicación e Imagen Corporativa de la Alcaldía, Juan José Ayaviri, informó que se instaló una mesa de diálogo entre los constructores y la Secretaría de Finanzas, y recordó que existe un cronograma de pagos establecido.

Explicó que el retraso se debe a aspectos administrativos y aseguró que el municipio cuenta con un presupuesto proyectado, distribuido en diferentes partidas, por lo que los desembolsos se realizan de manera gradual.

Asimismo, Ayaviri señaló que el cronograma está siendo ajustado y que el inicio del pago de impuestos permitirá contar con mayores recursos para avanzar en la cancelación de deudas hasta el mes de marzo.

Puntualizó que los ingresos municipales dependen en parte de los recursos que se reciben del nivel central y que esa fue la razón de la demora en los desembolsos.

Mira la programación en Red Uno Play