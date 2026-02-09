Boliviano pinta el retrato oficial del Papa León XIV para el Vaticano

El artista boliviano Juan Fernando Bastos, radicado en Estados Unidos desde hace más de tres décadas, fue comisionado por el Vaticano para pintar el retrato oficial del Papa León XIV, destinado a la Embajada de la Santa Sede en Washington.

La obra fue presentada recientemente en un acto oficial encabezado por el propio pintor y el cardenal Christophe-Pierre, nuncio apostólico del Vaticano en Estados Unidos, quien participó en la develación del retrato.

Para la ocasión, Bastos invitó a un grupo reducido de asistentes, entre ellos su prima, la ex primera dama de Bolivia, Ximena Sánchez de Lozada, cuyo retrato también fue realizado por el artista en 1988.

Trayectoria internacional

Este encargo se suma a una trayectoria artística de más de 30 años. Bastos reside en Los Ángeles desde hace tres décadas, donde ha consolidado una extensa carrera en el ámbito del retrato institucional y privado.

A inicios del año pasado, también fue comisionado para pintar el retrato del obispo John Taylor para la diócesis de Los Ángeles.

A lo largo de su carrera, ha realizado cientos de retratos para instituciones de prestigio como:

Universidad del Sur de California (USC)

Centro médico Cedars-Sinai

Hogar Judío para Personas Mayores

Diócesis de Los Ángeles

Hospital Good Samaritan

Universidades de Harvard y Washington

Además, ha viajado por América, Europa y Asia para desarrollar sus obras.

Preparación y exhibición del retrato

Para lograr fidelidad en los detalles litúrgicos, el reverendo Bao Quoc Thai, del condado de Orange (California), facilitó al artista el estudio de las vestimentas papales.

Antes de ser enviado a la embajada, el retrato fue exhibido durante ocho misas celebradas en la catedral de Orange, por solicitud del reverendo.

La obra fue apreciada por miles de fieles en celebraciones en inglés, español y vietnamita.

Durante las jornadas, Bastos permaneció varias horas en el templo, dirigió palabras a la congregación desde el altar en las misas en inglés y español, y saludó personalmente a los asistentes que observaban el cuadro en la entrada del recinto.

Orgullo boliviano

El encargo al Vaticano representa un reconocimiento internacional al talento boliviano y consolida a Juan Fernando Bastos como uno de los retratistas más destacados del país en el ámbito institucional y religioso.

Su trabajo contribuye a proyectar el arte boliviano en escenarios de alto nivel diplomático y cultural.

